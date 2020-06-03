Защита Порошенко подала пять жалоб после обыска в музее в Киеве

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Защита экс-президента Защита экс-президента Украины Петра Порошенко подала пять жалоб на действия сотрудников Госбюро расследований при обыске в музее в Киеве , где были выставлены картины, принадлежащие семье бывшего главы государства и фигурирующие в уголовном деле, сообщил в среду на брифинге адвокат Игорь Головань.

Ранее сотрудники Госбюро расследований пришли в музей имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины, принадлежащие семье Порошенко и фигурирующие в деле о контрабанде. Правоохранители взломали дверь в музей для безотлагательного обыска, произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко " Европейская солидарность ". Депутатов Рады в музей не пустили. Телеканал "Прямой" заявил, что в ходе потасовки от действий сотрудников Госбюро пострадала их журналист. Правоохранители в ходе обыска изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе картин, проходящих по делу о контрабанде, в котором фигурирует Порошенко. Позже коллекция картин была арестована и передана на хранение в тот же музей.

"Уже обжалована бездеятельность правоохранительных органов относительно регистрации уголовного производства (возбуждения дела – ред.) о препятствовании деятельности народных депутатов, аналогичная ситуация в отношении препятствования деятельности и избиения журналистов", - заявил Головань. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

В целом, по его словам, адвокаты подали пять заявлений о нарушениях, совершенных, по их мнению, сотрудниками Госбюро расследований во время обыска. Кроме препятствования депутатам Рады и журналистам, по словам Голованя, речь идет о злоупотреблении служебным положением, незаконном проникновении в музей, внесении заведомо неправдивых данных в протокол обыска и другие документы расследования.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов на брифинге заявил, что Госбюро расследований перед тем, как провести обыск, установило незаконную слежку за музеем и его руководством. Кроме того, по его словам, все депутаты, присутствующие возле музея во время обыска, обратились в полицию с заявлениями о препятствовании их деятельности, незаконном штурме и избиении журналистов.

"Мы уже идентифицировали почти всех, кто принимал в этом (в обыске – ред.) участие, и мы будем добиваться, чтобы все, кто принимал в этом участие, были привлечены к ответственности", - заявил Герасимов.