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2020-06-03T16:25
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МЧС направит силы для ликвидации разлива топлива в Норильске
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РИА Новости

МЧС направит силы для ликвидации разлива топлива в Норильске

16:25 03.06.2020
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МЧС России направит 100 спасателей к месту ЧП в Норильске, где на ТЭЦ-3 произошел разлив топлива, сообщи глава ведомства Евгений Зиничев.
На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что из-за разгерметизации резервуара горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
По предварительным данным властей, причиной повреждения днища емкости с дизтопливом могло стать проседание свайного грунта. По их данным, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, оно попало в ручей и речку Амбарная.
"Завтра авиацией МЧС России будет доставлено 100 человек из Сибирского спасательного центра. Кроме того, для решения вопроса по переброске личного состава непосредственно в районе работает Ми-8 МЧС России", - сказал Зиничев в ходе совещания с президентом РФ.
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевМи-8Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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