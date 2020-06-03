Путин поручил Зиничеву в пятницу доложить о ликвидации ЧП в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву доложить о ситуации в Красноярском крае, где произошел разлив топлива в реку.
Глава государства в среду проводит по видеосвязи совещание о ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
"Евгений Николаевич, я вас прошу начать наше сегодняшнее совещание и доложить о той ситуации, которая сложилась на данный момент времени, о причинах этого чрезвычайного происшествия и о ваших предложениях", - обратился Путин к главе МЧС в начале встречи.