Минэнерго начнет переговоры о ликвидации последствий ЧП в Норильске

"Что касается ликвидации аварии, я готов переговорить с нашими нефтяными компаниями, которые ранее могли сталкиваться с такой ситуацией, и, возможно, у них есть опыт оказать содействие и поддержку в реализации мероприятий, связанных с ликвидацией последствий. ... Сегодня же переговорю", - сказал Новак.