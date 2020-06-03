Путин поручил Новаку разобраться в ситуации с ЧП в Норильске

"Конечно, при разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее. Прямо сейчас", - обратился Путин к Новаку в ходе совещания о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.