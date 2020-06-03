Путин поручил Новаку разобраться в ситуации с ЧП в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики Александру Новаку оперативно разобраться в ситуации с разливом топлива в реку Амбарную в Норильске.
"Конечно, при разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее. Прямо сейчас", - обратился Путин к Новаку в ходе совещания о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор, прослуживших без нареканий более 30 лет, получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.