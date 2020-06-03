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2020-06-03T16:19
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На юго-востоке Москвы соцработник обнаружил тело мужчины в квартире
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РИА Новости

На юго-востоке Москвы соцработник обнаружил тело мужчины в квартире

16:19 03.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Соцработник обнаружил тело мужчины в квартире на юго-востоке Москвы, следователи проводят проверку, сообщается на сайте СК РФ по Москве.
"ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в квартире жилого дома на территории Кузьминского района Москвы... Социальный работник обнаружил тело мужчины 1969 года рождения. Также установлено, что в квартире проживала мать умершего, которая имеет инвалидность по зрению и другие нарушения здоровья, которые не позволили ей своевременно обратиться за помощью", - говорится в сообщении.
В данный момент устанавливаются все причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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