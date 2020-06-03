На юго-востоке Москвы соцработник обнаружил тело мужчины в квартире

"ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в квартире жилого дома на территории Кузьминского района Москвы... Социальный работник обнаружил тело мужчины 1969 года рождения. Также установлено, что в квартире проживала мать умершего, которая имеет инвалидность по зрению и другие нарушения здоровья, которые не позволили ей своевременно обратиться за помощью", - говорится в сообщении.