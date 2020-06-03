Мосгорсуд отказал требовавшим отменить штрафы за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и активиста Алексея Обухова к Мосгордуме и мэру столицы Сергею Собянину о признании недействующими статьи об административных штрафах за несоблюдение режима самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд отказал в удовлетворении административных исковых требований Шендеровича Д.И., Обухова А.В. к Московской городской думе и мэру Москвы о признании недействующими частей 2-4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы", - сказала собеседница агентства.
Эти части предусматривают штрафы для граждан, должностных лиц и юрлиц за несоблюдение режима самоизоляции, включая передвижение на машине.
Кроме того, суд выделил в отдельное производство требование истцов о признании недействующей части 1.1 статьи 16.6 КоАП города Москвы - речь идёт о нарушении самоизоляции, если местоположение было зафиксировано с использованием системы видеонаблюдения. Беседа назначена на 18 июня 13.30.
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