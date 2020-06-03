Мосгорсуд отказал требовавшим отменить штрафы за нарушение самоизоляции

Эти части предусматривают штрафы для граждан, должностных лиц и юрлиц за несоблюдение режима самоизоляции, включая передвижение на машине.

Кроме того, суд выделил в отдельное производство требование истцов о признании недействующей части 1.1 статьи 16.6 КоАП города Москвы - речь идёт о нарушении самоизоляции, если местоположение было зафиксировано с использованием системы видеонаблюдения. Беседа назначена на 18 июня 13.30.