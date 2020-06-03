Во время атаки боевиков на северо-востоке ДР Конго погибли 16 человек

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли в результате атаки, предположительно, боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO на деревню в провинции Итури на северо-востоке Не менее 16 человек погибли в результате атаки, предположительно, боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7

"Предполагаемые боевики CODECO совершили налет в ночь со вторника на среду, 3 июня 2020 года, в деревне Моса... на территории Джугу в провинции Итури", - сообщает издание.

Местные власти заявили, что, по предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе пять детей в возрасте до 5 лет.