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2020-06-03T16:17
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Во время атаки боевиков на северо-востоке ДР Конго погибли 16 человек
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РИА Новости

Во время атаки боевиков на северо-востоке ДР Конго погибли 16 человек

16:17 03.06.2020
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© AP Photo / Rebecca BlackwellПолиция Конго
Полиция Конго
© AP Photo / Rebecca Blackwell
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли в результате атаки, предположительно, боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7.
"Предполагаемые боевики CODECO совершили налет в ночь со вторника на среду, 3 июня 2020 года, в деревне Моса... на территории Джугу в провинции Итури", - сообщает издание.
Местные власти заявили, что, по предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе пять детей в возрасте до 5 лет.
СODECO - "Объединение для развития Конго" - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.
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