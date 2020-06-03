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2020-06-03T16:37
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Путин призвал к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске
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РИА Новости

Путин призвал к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске

16:17 03.06.2020 (обновлено: 16:37 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске.
"По вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?" - сказал Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае, обращаясь к руководителю компании.
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Двадцать девятого мая около 9 часов утра по московскому времени в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ №3 в Норильске. На промышленную площадку Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеПроисшествияВладимир ПутинНорильскОбщество
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