Путин призвал к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске

Двадцать девятого мая около 9 часов утра по московскому времени в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ №3 в Норильске. На промышленную площадку Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.