Путин призвал к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске.
"По вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?" - сказал Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае, обращаясь к руководителю компании.
Двадцать девятого мая около 9 часов утра по московскому времени в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ №3 в Норильске. На промышленную площадку Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.