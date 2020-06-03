Медики должны полоскать горло спиртом после больных с симптомами COVID-19

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Медикам, выявившим пациента с симптомами COVID-19, необходимо полоскать рот и горло 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапать 2% раствор борной кислоты, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению коронавируса.

"Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями ОРВИ с характерными для COVID‐19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его выездной бригаде скорой медицинской помощи. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты", - говорится в рекомендациях.

Согласно документу, медик должен использовать СИЗ (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3), предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.

Медик, не выходя из помещения, в котором выявлен пациент, должен известить руководителя медицинской организации о выявленном больном и его состоянии для решения вопроса о его изоляции по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его перевода в мельцеровский бокс медорганизации, в которой был выявлен больной, или госпитализации в специализированный инфекционный стационар при невозможности организовать изоляцию пациента в медицинской организации, в которой он был выявлен, следует из рекомендаций. В случае изоляции пациента по месту выявления перевод в специализированный инфекционный стационар осуществляется после подтверждения COVID‐19.

"Руководитель медицинской организации, в которой был выявлен пациент, организует сбор биологического материала (мазок из носо‐ и ротоглотки) у всех медицинских работников и лиц, находившихся с ним в контакте, и направляет их для проведения соответствующего лабораторного исследования", - говорится в документе.