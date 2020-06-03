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2020-06-03T16:15
https://ria.ru/20200603/1572413999.html
Медики должны полоскать горло спиртом после больных с симптомами COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2217a19a0065884bb932892aaaec41c9.jpg
РИА Новости

Медики должны полоскать горло спиртом после больных с симптомами COVID-19

16:15 03.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работни
Медицинский работни
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский работни. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Медикам, выявившим пациента с симптомами COVID-19, необходимо полоскать рот и горло 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапать 2% раствор борной кислоты, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению коронавируса.
"Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями ОРВИ с характерными для COVID‐19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его выездной бригаде скорой медицинской помощи. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты", - говорится в рекомендациях.
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Согласно документу, медик должен использовать СИЗ (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3), предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.
Медик, не выходя из помещения, в котором выявлен пациент, должен известить руководителя медицинской организации о выявленном больном и его состоянии для решения вопроса о его изоляции по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его перевода в мельцеровский бокс медорганизации, в которой был выявлен больной, или госпитализации в специализированный инфекционный стационар при невозможности организовать изоляцию пациента в медицинской организации, в которой он был выявлен, следует из рекомендаций. В случае изоляции пациента по месту выявления перевод в специализированный инфекционный стационар осуществляется после подтверждения COVID‐19.
"Руководитель медицинской организации, в которой был выявлен пациент, организует сбор биологического материала (мазок из носо‐ и ротоглотки) у всех медицинских работников и лиц, находившихся с ним в контакте, и направляет их для проведения соответствующего лабораторного исследования", - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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