Франция одобрила передачу в суд ООН обвиняемого в геноциде в Руанде

МОМУТ - структура ООН, исполняющая, среди других, функцию Международного трибунала по Руанде, мандат которого был завершен в 2015 году.
"Французское правосудие в среду, 3 июня, утвердило передачу… Фелисьена Кабуги в МОМУТ, с тем, чтобы он был осужден за геноцид и преступления против человечества, совершенные между апрелем и июлем 1994 года", - передает телеканал.
В середине мая руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, которого разыскивали 25 лет по обвинению в геноциде в Руанде, был арестован во Франции. До этого 84-летний руандиец жил в квартире в пригороде Парижа Аньер-сюр-Сен под чужим паспортом при пособничестве своих детей.
Международный трибунал ООН по Руанде в 1997 году обвинил Кабугу по семи пунктам: в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения в ходе событий в Руанде в 1994 года. Кабуга в 2011 году попал в список десяти самых опасных в мире криминальных главарей, которых разыскивает ФБР, по версии Forbes. Власти США за информацию, которая может привести к его аресту, назначили награду в размере 5 миллионов долларов.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
7 апреля 2019, 01:32Международный день памяти о геноциде в Руанде