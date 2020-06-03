Франция одобрила передачу в суд ООН обвиняемого в геноциде в Руанде

"Французское правосудие в среду, 3 июня, утвердило передачу… Фелисьена Кабуги в МОМУТ, с тем, чтобы он был осужден за геноцид и преступления против человечества, совершенные между апрелем и июлем 1994 года", - передает телеканал.

В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.