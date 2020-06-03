Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T16:15
https://ria.ru/20200603/1572413943.html
Франция одобрила передачу в суд ООН обвиняемого в геноциде в Руанде
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/59/1560735957_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_21f51eb27d007f727f87ceee4557f4d1.jpg
РИА Новости

Франция одобрила передачу в суд ООН обвиняемого в геноциде в Руанде

16:15 03.06.2020
603
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Суд во Франции одобрил передачу обвиняемого в геноциде в Руанде бизнесмена Фелисьена Кабуги для разбирательств в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ), сообщает телеканал France 24.
МОМУТ - структура ООН, исполняющая, среди других, функцию Международного трибунала по Руанде, мандат которого был завершен в 2015 году.
Париж
16 мая, 14:11
В Париже арестовали бизнесмена, обвиняемого по делу о геноциде в Руанде
"Французское правосудие в среду, 3 июня, утвердило передачу… Фелисьена Кабуги в МОМУТ, с тем, чтобы он был осужден за геноцид и преступления против человечества, совершенные между апрелем и июлем 1994 года", - передает телеканал.
В середине мая руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, которого разыскивали 25 лет по обвинению в геноциде в Руанде, был арестован во Франции. До этого 84-летний руандиец жил в квартире в пригороде Парижа Аньер-сюр-Сен под чужим паспортом при пособничестве своих детей.
Международный трибунал ООН по Руанде в 1997 году обвинил Кабугу по семи пунктам: в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения в ходе событий в Руанде в 1994 года. Кабуга в 2011 году попал в список десяти самых опасных в мире криминальных главарей, которых разыскивает ФБР, по версии Forbes. Власти США за информацию, которая может привести к его аресту, назначили награду в размере 5 миллионов долларов.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
Руанда готовится к мероприятиям в память о геноциде 1994 года
7 апреля 2019, 01:32
Международный день памяти о геноциде в Руанде
300020
Обсудить 0
ФБРРуандаООНСШАПарижВ мире
Рекомендуем
Место разлива топлива в Норильске
Режим ЧС федерального характера и случаи его введения в 2016-2020 годах
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры о перемирии
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Суд вызвал сотрудников ФСБ на допрос по петербургскому делу "Сети"*
Место разлива топлива в Норильске
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера
Гонконг
В Гонконге прокомментировали угрозы США ввести санкции
Международный аэропорт Триполи
ПНС Ливии начало операцию с целью выбить ЛНА из аэропорта Триполи
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области начали первый этап снятия ограничений по COVID-19
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров
Дягилевский фестиваль-2018
Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Студия радиостанции Серебряный дождь
Радио "Серебряный дождь" 4 июля выйдет в эфир в последний раз
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае прокомментировали новую ядерную политику России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
Лента новостейМолния