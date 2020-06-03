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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:15
https://ria.ru/20200603/1572413913.html
Названы симптомы коронавируса у домашних животных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571113412_0:198:3071:1925_1036x0_80_0_0_9696215b92913fa74f4730adaed98aeb.jpg
РИА Новости

Названы симптомы коронавируса у домашних животных

16:15 03.06.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийОбъявление о необходимости соблюдать дистанцию в связи с коронавирусной инфекцией на остановке в Ялте
Объявление о необходимости соблюдать дистанцию в связи с коронавирусной инфекцией на остановке в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Специалисты научных центров Россельхознадзора рассказали, как коронавирусная инфекция может протекать у домашних животных.
Как отмечают ученые, болезни подвержены самые популярные питомцы – кошки и собаки.
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Собаки, как правило переносят COVID-19, не проявляя внешних симптомов. Инфицированные кошки же могут кашлять, чихать, у них может повышаться температура и появляться выделения из носа и глаз. В отдельных случаях болезнь может выразиться симптомами острой кишечной инфекции – рвотой и диаереей.
Эксперты подчеркнули, что пока у ВОЗ нет доказательств возможности передачи коронавируса от животного к человеку. В то же время проведенные на фермах по разведению норок в Нидерландах исследования показали, что риск заражения при контакте с инфицированным животным все-таки существует.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ВОЗНидерланды
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