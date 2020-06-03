Названы симптомы коронавируса у домашних животных

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Специалисты научных центров Россельхознадзора рассказали, как коронавирусная инфекция может протекать у домашних животных.
Как отмечают ученые, болезни подвержены самые популярные питомцы – кошки и собаки.
Собаки, как правило переносят COVID-19, не проявляя внешних симптомов. Инфицированные кошки же могут кашлять, чихать, у них может повышаться температура и появляться выделения из носа и глаз. В отдельных случаях болезнь может выразиться симптомами острой кишечной инфекции – рвотой и диаереей.
Эксперты подчеркнули, что пока у ВОЗ нет доказательств возможности передачи коронавируса от животного к человеку. В то же время проведенные на фермах по разведению норок в Нидерландах исследования показали, что риск заражения при контакте с инфицированным животным все-таки существует.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.