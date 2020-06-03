В Хакасии полицейский сбил двух детей, выбежавших на дорогу

"Водитель ВАЗ-21140, двигаясь по центральной улице населенного пункта, допустил наезд на двух несовершеннолетних пяти и семи лет, внезапно выбежавших на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что автомобилем управлял сотрудник органов внутренних дел", - говорится в сообщении.