Аксенов назвал нынешний год одним из самых засушливых для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нынешний год в регионе стал одним из самых засушливых за последние 150 лет наблюдений.
"У нас на сегодня основная проблема - это засуха, к сожалению, год один из самых сухих. По итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году, такого практически никогда не было", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, в последние дни в республике пошли дожди.
"К счастью, погода уже изменилась в лучшую сторону. Надеемся, что такая динамика сохранится", – подчеркнул Аксенов.