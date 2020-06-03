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2020-06-03T16:09
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Аксенов назвал нынешний год одним из самых засушливых для Крыма
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РИА Новости

Аксенов назвал нынешний год одним из самых засушливых для Крыма

16:09 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нынешний год в регионе стал одним из самых засушливых за последние 150 лет наблюдений.
"У нас на сегодня основная проблема - это засуха, к сожалению, год один из самых сухих. По итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году, такого практически никогда не было", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, в последние дни в республике пошли дожди.
"К счастью, погода уже изменилась в лучшую сторону. Надеемся, что такая динамика сохранится", – подчеркнул Аксенов.
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Сергей Аксенов (политик)Общество
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