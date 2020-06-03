Глава МЧС рассказал о ситуации с разливом топлива в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ

"Действительно, 29 мая, по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка в акваторию рек… к счастью, водозаборов на них нет", - сказал Зиничев.

По его словам, в подразделение МЧС России информация о ЧП "поступила по линии ЕДДС только 31 мая".

"Все это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива", - подчеркнул министр.

Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.