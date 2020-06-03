Глава МЧС рассказал о ситуации с разливом топлива в Норильске

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Информация о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске поступила спустя два дня после аварии, заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС России Евгений Зиничев.
"Действительно, 29 мая, по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка в акваторию рек… к счастью, водозаборов на них нет", - сказал Зиничев.
По его словам, в подразделение МЧС России информация о ЧП "поступила по линии ЕДДС только 31 мая".
"Все это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива", - подчеркнул министр.
Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попали в местный ручей и речку Амбарная.