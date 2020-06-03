В Тунисе измерять температуру будут с помощью дронов

КАИР, 3 июн - РИА Новости. Власти Власти Туниса приняли решение задействовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля за ситуацией с вирусом COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны.

Четыре дрона, оснащенных термодатчиками для измерения температуры граждан, будут помогать осуществлять контроль за эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении ведомства в Facebook. Соответствующее соглашение заключили во вторник министерство сельского хозяйства и рыболовства и Национальный центр мониторинга вновь появившихся заболеваний при минздраве страны.

"В рамках поддержки национального плана по мониторингу и профилактике нового коронавируса … заключено соглашение по использованию четырех БПЛА для измерения температуры граждан", - говорится в сообщении. "Соглашение ... предусматривает использование дронов и термодатчиков для поддержания усилий министерства здравоохранения по борьбе с эпидемией COVID-19 с помощью масштабного тестирования температуры граждан", - уточнил минздрав.

Кроме этого, дроны оснащены громкоговорителями, с помощью которых жителей могут предупреждать об эпидемиологической угрозе и необходимости соблюдать профилактические меры, говорится в сообщении.

В настоящее время в стране зарегистрировано 1087 случаев заражения коронавирусом, включая 965 случаев выздоровления и 49 случаев смертельного исхода.

С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. С 15 мая снят запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм. С 18 мая от соблюдения карантина освобождены граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет. Власти Туниса также намерены открыть все закрытые ранее из-за коронавируса границы страны с 27 июня.