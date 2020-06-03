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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:09
https://ria.ru/20200603/1572413465.html
В Тунисе измерять температуру будут с помощью дронов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_0:71:1500:915_1036x0_80_0_0_2bcdd8ea2d25df8a1760a31defb4de8a.jpg
РИА Новости

В Тунисе измерять температуру будут с помощью дронов

16:09 03.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовДрон в небе
Дрон в небе
© РИА Новости / Павел Львов
КАИР, 3 июн - РИА Новости. Власти Туниса приняли решение задействовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля за ситуацией с вирусом COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны.
Четыре дрона, оснащенных термодатчиками для измерения температуры граждан, будут помогать осуществлять контроль за эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении ведомства в Facebook. Соответствующее соглашение заключили во вторник министерство сельского хозяйства и рыболовства и Национальный центр мониторинга вновь появившихся заболеваний при минздраве страны.
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"В рамках поддержки национального плана по мониторингу и профилактике нового коронавируса … заключено соглашение по использованию четырех БПЛА для измерения температуры граждан", - говорится в сообщении. "Соглашение ... предусматривает использование дронов и термодатчиков для поддержания усилий министерства здравоохранения по борьбе с эпидемией COVID-19 с помощью масштабного тестирования температуры граждан", - уточнил минздрав.
Кроме этого, дроны оснащены громкоговорителями, с помощью которых жителей могут предупреждать об эпидемиологической угрозе и необходимости соблюдать профилактические меры, говорится в сообщении.
В настоящее время в стране зарегистрировано 1087 случаев заражения коронавирусом, включая 965 случаев выздоровления и 49 случаев смертельного исхода.
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С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. С 15 мая снят запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм. С 18 мая от соблюдения карантина освобождены граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет. Власти Туниса также намерены открыть все закрытые ранее из-за коронавируса границы страны с 27 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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