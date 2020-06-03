Названы продукты, способные помочь в борьбе со стрессом

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Врач-эндокринолог Наталья Пузырева рассказала о продуктах, способных помочь побороть стресс.

По ее словам, во время стресса вырабатываются адреналин и норадреналин, которые способствуют выведению магния из клеточных депо.

Врач отметила, что дефицит магния в организме может сопровождаться проблемами с давлением, тахикардией, бессонницей и головными болями.

Тем не менее употребление некоторых продуктов способно помочь восстановить его уровень и сделать организм более восприимчивым к стрессу, подчеркнула Пузырева.

"Самые оптимальные по содержанию магния продукты — овощи, фрукты, зелень и орехи свежего урожая, цельнозерновые продукты", — сказала она в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Большое количество магния также содержится в морской капусте, а киви усиливает его усвоение, рассказала эндокринолог.