В Подмосковье более 37 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в 2020 году

"В этом году в Подмосковье ЕГЭ будут сдавать свыше 37 тысяч ребят. Для безопасности выпускников и педагогов в Московской области принят стандарт проведения госэкзамена. Во всех пунктах проведения экзаменов перед каждым испытанием будет проведена генеральная уборка и дезинфекция, а при входе у всех детей и организаторов будут измерять температуру", - сказала Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.