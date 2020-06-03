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2020-06-03T16:08
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В Подмосковье более 37 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в 2020 году
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РИА Новости

В Подмосковье более 37 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в 2020 году

16:08 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 37 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в Московской области в текущем году, во время организации и проведения экзаменов будут приняты все меры профилактики против COVID-19, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
"В этом году в Подмосковье ЕГЭ будут сдавать свыше 37 тысяч ребят. Для безопасности выпускников и педагогов в Московской области принят стандарт проведения госэкзамена. Во всех пунктах проведения экзаменов перед каждым испытанием будет проведена генеральная уборка и дезинфекция, а при входе у всех детей и организаторов будут измерять температуру", - сказала Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
На каждом пункте проведения установят дозаторы с антисептиками, вход на экзамены пройдёт по графику, рассадку учеников организуют в шахматном порядке, сотрудники и все лица, задействованные в проведении экзаменов, пройдут тест на COVID-19 и будут в масках и перчатках, рассказала министр.
В ведомстве напомнили, что первые экзамены пройдут в Подмосковье 3 июля - школьники будут сдавать географию, литературу и информатику.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Московская область (Подмосковье)Общество
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