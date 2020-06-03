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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:05
https://ria.ru/20200603/1572413223.html
В четырех районах Якутии вылечились все пациенты с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1036x0_80_0_0_63af36c24c3ff295da1f94ac54f6d1ac.jpg
РИА Новости

В четырех районах Якутии вылечились все пациенты с COVID-19

16:05 03.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. В Сунтарском, Горном, Устья-Янском и Кобяйском районах Якутии вылечились все пациенты с коронавирусом, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
В Сунтаре за весь период выявлено 24 случая коронавируса. COVID-19 диагностировали у работников ООО "ВостСибСпецМонтаж", проживавших в вахтовом поселке в Кутанинском наслеге. Здесь указом главы региона с 23 апреля по 20 мая действовал карантин.
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"Заболевшие лечились в инфекционном стационаре райцентра, все 24 вахтовика выписались после выздоровления. Коронавируса среди местных не было. Выздоровели и шесть жителей Горного района - семейная пара из Мытахского наслега, студент СВФУ и три его контакта. Инкубационный период прошел у демобилизованного солдата и его друга, у которых коронавирус обнаружили в начале мая в Усть-Янском районе. Такая же ситуация по Кобяйскому району. Выздоровела жительница улуса, которая в конце апреля прилетела из Иркутска и лечилась в Якутске", - сообщили в оперштабе.
В Якутии за минувшие сутки выявлено 98 случаев коронавируса, всего в регионе их 2214. Выздоровели 973 человека.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Маргариты Игнатьевой, среди заболевших новой коронавирусной инфекцией 82% взрослых и 18% детей. Среди взрослых 70% заболевших приходится на работоспособное население, на возрастную группу от 18 до 50 лет. У 25% заболевание протекает бессимптомно, у 55% - легкой степени тяжести, тяжело переносят заболевание 2%, у 44 больных пневмония.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Общество
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