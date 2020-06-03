В Лондоне на полицейских нарочно чихали для заражения COVID-19

"С 20 марта (когда было объявлено о первых ограничениях в связи с коронавирусом) по 31 мая произошло 900 нападений на сотрудников полиции, в том числе в 100 случаях в полицейских плевали и кашляли, угрожая коронавирусом… Это грустно произносить, но мы потеряли троих коллег от COVID-19", - сказала Дик, выступая в среду на заседании законодательного собрания Лондона.