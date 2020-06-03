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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:05
https://ria.ru/20200603/1572413176.html
В Лондоне на полицейских нарочно чихали для заражения COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_0:0:3872:2178_1036x0_80_0_0_a062db3c5b3c342b65efd67baf9217c7.jpg
РИА Новости

В Лондоне на полицейских нарочно чихали для заражения COVID-19

16:05 03.06.2020
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© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Лондона
Сотрудники полиции Лондона
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции Лондона . Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Три сотрудника полиции Лондона скончались от коронавируса за время пандемии, сто раз на полицейских намеренно кашляли и чихали, угрожая заражением, сообщила глава Скотланд-Ярда Крессида Дик.
"С 20 марта (когда было объявлено о первых ограничениях в связи с коронавирусом) по 31 мая произошло 900 нападений на сотрудников полиции, в том числе в 100 случаях в полицейских плевали и кашляли, угрожая коронавирусом… Это грустно произносить, но мы потеряли троих коллег от COVID-19", - сказала Дик, выступая в среду на заседании законодательного собрания Лондона.
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По ее словам, из ста нападений с кашлем и плевками в 83 случаях злоумышленникам были предъявлены обвинения, по 13 из 14 уже рассмотренных судами дел были вынесены приговоры, связанные с ограничением свободы.
"Это подтверждает, что суды серьезно относятся к таким преступлениям", - добавила Дик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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