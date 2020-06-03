Путин поручил доложить о ситуации с разливом топлива в Норильске

"Евгений Николаевич, я вас прошу начать наше сегодняшнее совещание и доложить о той ситуации, которая сложилась на данный момент времени, о причинах этого чрезвычайного происшествия и о ваших предложениях", - обратился Путин к главе МЧС в начале встречи.