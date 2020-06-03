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2020-06-03T16:25
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Путин поручил доложить о ситуации с разливом топлива в Норильске
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РИА Новости

Путин поручил доложить о ситуации с разливом топлива в Норильске

16:05 03.06.2020 (обновлено: 16:25 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву доложить о ситуации в Красноярском крае, где произошел разлив топлива в реку.
Глава государства в среду проводит по видеосвязи совещание о ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
"Евгений Николаевич, я вас прошу начать наше сегодняшнее совещание и доложить о той ситуации, которая сложилась на данный момент времени, о причинах этого чрезвычайного происшествия и о ваших предложениях", - обратился Путин к главе МЧС в начале встречи.
Место разлива топлива в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияВладимир ПутинКрасноярский крайПроисшествия
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