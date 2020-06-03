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2020-06-03T16:03
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Почти 200 дворов в Москве благоустроят на деньги от платных парковок
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РИА Новости

Почти 200 дворов в Москве благоустроят на деньги от платных парковок

16:03 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКот гуляет во дворе на одной из улиц в Москве
Кот гуляет во дворе на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кот гуляет во дворе на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти 200 дворов на востоке Москвы благоустроят на деньги от платных парковок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"198 дворов на востоке Москвы благоустроят на деньги от платных парковок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего адресов для благоустройства в районах Соколиная гора и Сокольники. "Мы запланировали обустройство детских площадок, ремонт тротуаров и бордюров, обновление асфальта и создание новых пешеходных переходов", - говорится в сообщении.
Как в отметили в пресс-служба Администратора московского парковочного пространства, жители могут принять участие в выборе проектов благоустройства, проголосовав на портале "Активный гражданин" или обратившись к муниципальным депутатам.
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"Планы и отчеты по выполненным работам управы публикуют на своих сайтах, с ними может ознакомиться любой горожанин. Средства, полученные от платных парковок, в начале каждого года передаются в префектуры, а местные власти распределяют их на благоустройство придомовых территорий. Это сделано для того, чтобы управы могли заранее запланировать работы и приступить к ним, как только позволят погодные условия. Средства поступают даже в те районы, где нет платных парковок, так как проживающие там автомобилисты тоже ими пользуются", - отметили в АМПП.
Также отмечается, что узнать, был или будет ли конкретный двор благоустроен на средства от платных парковок, можно на сайте района по одноименной вкладке.
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Администратор московского парковочного пространстваМоскваОбщество
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