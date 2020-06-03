Почти 200 дворов в Москве благоустроят на деньги от платных парковок

Кот гуляет во дворе на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Кот гуляет во дворе на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти 200 дворов на востоке Почти 200 дворов на востоке Москвы благоустроят на деньги от платных парковок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

"198 дворов на востоке Москвы благоустроят на деньги от платных парковок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего адресов для благоустройства в районах Соколиная гора и Сокольники. "Мы запланировали обустройство детских площадок, ремонт тротуаров и бордюров, обновление асфальта и создание новых пешеходных переходов", - говорится в сообщении.

Как в отметили в пресс-служба Администратора московского парковочного пространства, жители могут принять участие в выборе проектов благоустройства, проголосовав на портале "Активный гражданин" или обратившись к муниципальным депутатам.

"Планы и отчеты по выполненным работам управы публикуют на своих сайтах, с ними может ознакомиться любой горожанин. Средства, полученные от платных парковок, в начале каждого года передаются в префектуры, а местные власти распределяют их на благоустройство придомовых территорий. Это сделано для того, чтобы управы могли заранее запланировать работы и приступить к ним, как только позволят погодные условия. Средства поступают даже в те районы, где нет платных парковок, так как проживающие там автомобилисты тоже ими пользуются", - отметили в АМПП