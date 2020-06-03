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2020-06-03T16:00
https://ria.ru/20200603/1572412885.html
ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/73/1559197390_0:341:2695:1857_1036x0_80_0_0_c186804d5581352070f397a419419bfe.jpg
РИА Новости

ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19

16:00 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты "Единой России" 5 июня в дистанционном режиме обсудят с замминистра иностранных дел Игорем Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19 и возможные политические последствия пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба фракции.
"Пятого июня состоится заседание внутрифракционной группы Адальби Шхагошева фракции "Единая Россия" в дистанционном режиме с участием заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова, курирующего вопросы отношений с государствами Восточной и Южной Азии. Тема заседания: "Международные усилия в борьбе с COVID-19 и возможные политические последствия пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
2 июня, 19:36
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Адальби ШхагошевКоронавирусыЕдиная РоссияПолитика
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