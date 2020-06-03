В ЛНР усилят ответственность за терроризм и экстремизм

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики на пленарном заседании в среду принял закон об установлении дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечении общественной безопасности, сообщили в пресс-службе народного совета республики.

По данным пресс-службы, документ "направлен на создание дополнительных механизмов противодействия террористическим и иным экстремистским проявлениям, что позволит повысить эффективность системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма и иных форм экстремизма".

Депутат народного совета ЛНР Максим Уваров, представлявший законопроект на заседании парламента, пояснил, что предполагается введение ответственности в том числе и за "несообщение о преступлении террористического характера", "содействие экстремистской деятельности", "организации незаконных вооруженных формирований", "вербовку", а также "призывы к террористической деятельности и экстремизму".

"Предлагается сбалансировать уголовную ответственность за отдельные виды экстремистской деятельности, повысив уголовно-правовую оценку уровня их общественной опасности, то есть усилить санкции некоторых статей, которые влекут наказание за террористическую деятельность", - сообщил Уваров.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.