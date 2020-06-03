Саратовская область выходит на плато по COVID-19, заявил Роспотребнадзор

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Саратовская область, где ежедневно регистрируется примерно одинаковое число случаев коронавирусной инфекции, выходит на плато по заболеваемости COVID-19, заявила заместитель руководитель регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
"Судя по тому, что мы каждый день регистрируем примерно одно и то же количество заболевших, можно осторожно говорить, что мы выходим на плато. Будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией", - сказала Матвеева в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтверждены 3363 случая заражения коронавирусом, умерли 35 пациентов, выздоровел 1361. С 28 мая в регионе ежедневно регистрируется в пределах от 94 до 97 новых случаев COVID-19, за исключением 31 мая, когда выявили 142 случая, из которых 101 обнаружили в ходе массового обследования сотрудников и проживающих психоневрологического интерната в Базарно-Карабулакском районе, где заболел один сотрудник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.