Саратовская область выходит на плато по COVID-19, заявил Роспотребнадзор

"Судя по тому, что мы каждый день регистрируем примерно одно и то же количество заболевших, можно осторожно говорить, что мы выходим на плато. Будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией", - сказала Матвеева в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.