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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:00
https://ria.ru/20200603/1572412792.html
Саратовская область выходит на плато по COVID-19, заявил Роспотребнадзор
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Саратовская область выходит на плато по COVID-19, заявил Роспотребнадзор

15:59 03.06.2020 (обновлено: 16:00 03.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Саратовская область, где ежедневно регистрируется примерно одинаковое число случаев коронавирусной инфекции, выходит на плато по заболеваемости COVID-19, заявила заместитель руководитель регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
"Судя по тому, что мы каждый день регистрируем примерно одно и то же количество заболевших, можно осторожно говорить, что мы выходим на плато. Будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией", - сказала Матвеева в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтверждены 3363 случая заражения коронавирусом, умерли 35 пациентов, выздоровел 1361. С 28 мая в регионе ежедневно регистрируется в пределах от 94 до 97 новых случаев COVID-19, за исключением 31 мая, когда выявили 142 случая, из которых 101 обнаружили в ходе массового обследования сотрудников и проживающих психоневрологического интерната в Базарно-Карабулакском районе, где заболел один сотрудник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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