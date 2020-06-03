В Миннеаполисе школы прекратили сотрудничество с полицией города

"Я хотел уведомить вас о том, что сегодня на специальном заседании Совет по вопросам образования единогласно одобрил решение немедленно расторгнуть наш контракт с Департаментом полиции Миннеаполиса", - приводятся слова Граффа в сообщении в Twitter-аккаунте школ.

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Ранее о решении ограничить сотрудничество с местной полицией сообщил Университет Миннесоты, один из кампусов которого расположен в Миннеаполисе. Президент университета Джоан Гейбл (Joan Gabel) в письме к сотрудникам и студентам написала, что дала указания старшему вице-президенту университета "больше не заключать с департаментом полиции Миннеаполиса контракт на оказание дополнительной поддержки со стороны правоохранительных органов".