Производители удобрений попросили заморозить цены на газ в 2020 году

"Нельзя допустить ситуации, при которой цена на газ для потребителей в России будет выше, чем у наших иностранных конкурентов. Необходим временный мораторий на индексацию тарифов на газ на 2020 год", - сказал Гурьев в ходе пресс-конференции Российского союза промышленников и предпринимателей.