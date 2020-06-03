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2020-06-03T15:58
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Производители удобрений попросили заморозить цены на газ в 2020 году
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РИА Новости

Производители удобрений попросили заморозить цены на газ в 2020 году

15:58 03.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе
Вентиль на трубопроводе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о временной заморозке цен на газ до конца 2020 года, сообщил президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
"Нельзя допустить ситуации, при которой цена на газ для потребителей в России будет выше, чем у наших иностранных конкурентов. Необходим временный мораторий на индексацию тарифов на газ на 2020 год", - сказал Гурьев в ходе пресс-конференции Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Он указал, что РАПУ обратилась в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о временной заморозке цен на газ до конца 2020 года, а также о мониторинге цен.
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РоссияАндрей ГурьевФосАгроЭкономика
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