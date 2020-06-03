ЕК продолжит консультации по созданию в ЕС схем минимальной зарплаты

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия продолжит консультации с заинтересованными сторонами по созданию в Евросоюзе схем минимальной заработной платы, однако не нацелена предлагать введение ее единого размера для всех 27 стран региона, говорится в сообщении ЕК.

"Сегодня комиссия начинает второй раунд консультаций с европейскими профсоюзами и организациями работодателей о том, как обеспечить справедливую минимальную заработную плату для всех работников в Европейском союзе", - говорится в релизе.

Консультации продлятся до 4 сентября. А их первый раунд прошёл в январе-феврале текущего года.

"ЕК не ставит целью установить единую европейскую минимальную заработную плату или гармонизировать системы установления минимальной зарплаты", - отмечается в релизе.

Любая возможная схема будет применяться по-разному в зависимости от систем установления минимальной оплаты труда и традиций государства ЕС и "при полном уважении национальных компетенций", заявляет ЕК.