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2020-06-03T15:56
https://ria.ru/20200603/1572412578.html
ЕК продолжит консультации по созданию в ЕС схем минимальной зарплаты
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РИА Новости

ЕК продолжит консультации по созданию в ЕС схем минимальной зарплаты

15:56 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия продолжит консультации с заинтересованными сторонами по созданию в Евросоюзе схем минимальной заработной платы, однако не нацелена предлагать введение ее единого размера для всех 27 стран региона, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня комиссия начинает второй раунд консультаций с европейскими профсоюзами и организациями работодателей о том, как обеспечить справедливую минимальную заработную плату для всех работников в Европейском союзе", - говорится в релизе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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Консультации продлятся до 4 сентября. А их первый раунд прошёл в январе-феврале текущего года.
"ЕК не ставит целью установить единую европейскую минимальную заработную плату или гармонизировать системы установления минимальной зарплаты", - отмечается в релизе.
Любая возможная схема будет применяться по-разному в зависимости от систем установления минимальной оплаты труда и традиций государства ЕС и "при полном уважении национальных компетенций", заявляет ЕК.
Минимальная заработная плата может, по мнению Еврокомиссии, обеспечить уязвимых работников финансовым буфером в трудные времена, создать больше стимулов к работе, повышая производительность, сократить неравенство в оплате труда, повысить внутренний спрос и устойчивости экономики.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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