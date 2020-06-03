Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Издательство Arkhane Asylum Publishing, расположенное во Франции, . Издательство Arkhane Asylum Publishing, расположенное во Франции, объявило на официальной странице в Facebook, что планирует выпустить настольную ролевую игру, основанную на романе Дмитрия Глуховского "Метро 2033".

Ожидается, что она будет создана по той же схеме, что "Мутанты", "Кориолис" и "Тайны эхосферы". В этих настолках участники с помощью кубиков выбирают персонажей, навыки для них, атрибуты и многое другое.

Видимо, в этой игре будет необходимо сделать все возможное, чтобы выжить в московском метро. По словам издательской компании, участникам позволят присоединяться к фракциям, которые описывает автор книги, создавать собственные станции и даже подниматься на поверхность, чтобы исследовать столицу.