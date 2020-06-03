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Культура
2020-06-03T19:36
https://ria.ru/20200603/1572412570.html
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
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РИА Новости

Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"

19:36 03.06.2020
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© Страница Arkhane Asylum Publishing в FacebookИсключительная обложка базовой книги официальной ролевой игры Metro 2033, опубликованная Arkhane Asylum Publishing
Исключительная обложка базовой книги официальной ролевой игры Metro 2033, опубликованная Arkhane Asylum Publishing
© Страница Arkhane Asylum Publishing в Facebook
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Издательство Arkhane Asylum Publishing, расположенное во Франции, объявило на официальной странице в Facebook, что планирует выпустить настольную ролевую игру, основанную на романе Дмитрия Глуховского "Метро 2033".
Ожидается, что она будет создана по той же схеме, что "Мутанты", "Кориолис" и "Тайны эхосферы". В этих настолках участники с помощью кубиков выбирают персонажей, навыки для них, атрибуты и многое другое.
Видимо, в этой игре будет необходимо сделать все возможное, чтобы выжить в московском метро. По словам издательской компании, участникам позволят присоединяться к фракциям, которые описывает автор книги, создавать собственные станции и даже подниматься на поверхность, чтобы исследовать столицу.
Проект планируют реализовывать с помощью привлечения спонсоров. Краудфандинговая кампания начнется 16 июня и продлится по 9 июля.
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