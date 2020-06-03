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2020-06-03T15:57
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В Ижевске похитили пятилетнюю девочку на глазах у матери
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РИА Новости

В Ижевске похитили пятилетнюю девочку на глазах у матери

15:56 03.06.2020 (обновлено: 15:57 03.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
УФА, 3 июн – РИА Новости. Житель Удмуртии похитил в Ижевске пятилетнюю девочку, переходившую улицу с матерью, похититель, предположительно, приходится ребенку биологическим отцом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент произошел 1 июня около 17.00 (16.00 мск) на улице 7 Подлесная в Ижевске.
"Мужчина посадил в автомобиль 5-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу с матерью. К выяснению обстоятельств совершенного преступления незамедлительно подключились следователи СК, которыми совместно с полицейскими в результате проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий установлена личность злоумышленника. По предварительной информации, он является биологическим отцом ребенка, а похищение связано со спорной ситуацией по поводу места жительства девочки", - сообщает удмуртский следком.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "похищение человека". Специалисты допрашивают очевидцев, мать и родственников ребенка, ведутся поиски девочки, информирует ведомство.
На сайте Следственного комитета России говорится, что руководитель СК Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела.
Эмблема на форме сотрудника полиции
27 мая, 08:53
Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинИжевскПроисшествия
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