В Ижевске похитили пятилетнюю девочку на глазах у матери

По данным следствия, инцидент произошел 1 июня около 17.00 (16.00 мск) на улице 7 Подлесная в Ижевске.

"Мужчина посадил в автомобиль 5-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу с матерью. К выяснению обстоятельств совершенного преступления незамедлительно подключились следователи СК, которыми совместно с полицейскими в результате проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий установлена личность злоумышленника. По предварительной информации, он является биологическим отцом ребенка, а похищение связано со спорной ситуацией по поводу места жительства девочки", - сообщает удмуртский следком.