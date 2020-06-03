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2020-06-03T16:25
https://ria.ru/20200603/1572412264.html
В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек
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РИА Новости

В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек

15:53 03.06.2020 (обновлено: 16:25 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НовиковДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020
ДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020
© РИА Новости / Алексей Новиков
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Пересечение Малой Дмитровки с Садовым кольцом. Столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, один человек пострадал", - сказали в пресс-службе.
Насколько серьезные травмы получил пострадавший, не уточняется.
В Центре организации дорожного движения сообщили, что на месте работают оперативные службы, движение затруднено. "Движение затруднено. Объезжайте", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
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