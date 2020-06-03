В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Пересечение Малой Дмитровки с Садовым кольцом. Столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, один человек пострадал", - сказали в пресс-службе.
Насколько серьезные травмы получил пострадавший, не уточняется.
В Центре организации дорожного движения сообщили, что на месте работают оперативные службы, движение затруднено. "Движение затруднено. Объезжайте", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.