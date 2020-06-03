На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов

"По состоянию на 3 июня на Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%", - сообщила пресс-служба в Facebook.