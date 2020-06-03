На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.
"По состоянию на 3 июня на Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%", - сообщила пресс-служба в Facebook.
По последним данным минздрава Украины, за все время пандемии в стране заболели 24823 человека, всего выздоровели 10440 человек, число летальных случаев составило 735.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.