В Астрахани после прорыва теплосетей затопило три улицы

"Коммунальная техника муниципального предприятия "Чистый город" в настоящее время откачивает воду, затопившую улицы Татищева, Победы и проезд Вокзальный в Ленинском районе, где произошел прорыв труб теплоснабжения", - говорится в сообщении горадминистрации.

По данным компании "Астраханские тепловые сети", причиной этому послужили гидравлические испытания сетей от теплоисточника АТЭЦ-2, которые проверяли на плотность и прочность, чтобы выявить места, дающие течь и требующие ремонта.