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2020-06-03T16:09
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В Астрахани после прорыва теплосетей затопило три улицы
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РИА Новости

В Астрахани после прорыва теплосетей затопило три улицы

15:52 03.06.2020 (обновлено: 16:09 03.06.2020)
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Скриншот видео аварии в Астрахани
Скриншот видео аварии в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Три улицы затопило в Астрахани после прорыва тепловых сетей во время гидравлических испытаний, сообщает городская администрация.
Согласно информации сайта "Астраханские новости", фонтан от прорвавшейся трубы достиг высоты 6 этажа.
"Коммунальная техника муниципального предприятия "Чистый город" в настоящее время откачивает воду, затопившую улицы Татищева, Победы и проезд Вокзальный в Ленинском районе, где произошел прорыв труб теплоснабжения", - говорится в сообщении горадминистрации.
По данным компании "Астраханские тепловые сети", причиной этому послужили гидравлические испытания сетей от теплоисточника АТЭЦ-2, которые проверяли на плотность и прочность, чтобы выявить места, дающие течь и требующие ремонта.
В ликвидации последствий задействованы шесть единиц специализированной техники предприятия.
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