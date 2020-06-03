В Астрахани после прорыва теплосетей затопило три улицы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Три улицы затопило в Астрахани после прорыва тепловых сетей во время гидравлических испытаний, сообщает городская администрация.
Согласно информации сайта "Астраханские новости", фонтан от прорвавшейся трубы достиг высоты 6 этажа.
"Коммунальная техника муниципального предприятия "Чистый город" в настоящее время откачивает воду, затопившую улицы Татищева, Победы и проезд Вокзальный в Ленинском районе, где произошел прорыв труб теплоснабжения", - говорится в сообщении горадминистрации.
По данным компании "Астраханские тепловые сети", причиной этому послужили гидравлические испытания сетей от теплоисточника АТЭЦ-2, которые проверяли на плотность и прочность, чтобы выявить места, дающие течь и требующие ремонта.
В ликвидации последствий задействованы шесть единиц специализированной техники предприятия.