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Религия и мировоззрение
2020-06-03T15:53
https://ria.ru/20200603/1572412031.html
Сербский священник призвал защищать права верующих во время пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/153263/67/1532636761_0:261:3072:1989_1036x0_80_0_0_d247a69c5cad813cb9eac66793cf5355.jpg
РИА Новости

Сербский священник призвал защищать права верующих во время пандемии

15:53 03.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Меры здравоохранения, направленные на защиту граждан от COVID-19, в некоторых государствах были использованы в политических целях против Православной церкви, права верующих во время пандемии нуждаются в обсуждении и защите, сообщил РИА Новости глава правового совета Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ) протоиерей Велибор Джомич.
"Коронавирус внес перемены в жизнь всех граждан, прихожан и священнослужителей. Но учитывая огромное число политических мер и антиконституционный запрет права на свободу вероисповедания во многих государствах, считаю, что важно во избежание злоупотребления в будущем открыть общественное и профессиональное обсуждение защиты прав верующих, Церкви и религиозных объединений в таких ситуациях", - заявил отец Велибор агентству.
Глава правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ указал, что со многими известными юристами из Черногории, Сербии и других государств уже говорил на эту тему.
"В некоторых государствах применяются исключительно меры здравоохранения для борьбы с коронавирусом, а в некоторых они превращены в политические меры. Меня ужасает тот факт, что, прежде всего, святая литургия, а потом и все церковное богослужение провозглашены "эпидемиологическими рисками", а святое причастие – "величайшим эпидемиологическим риском", - отметил протоиерей.
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"Я очень тщательно соблюдал меры здравоохранения, которые были введены, и ни одна из них, а это прежде всего физическое дистанцирование, мытье рук, дезинфекция рабочего и жизненного пространства и тому подобные, не противоречат Церкви. Но запрет для верующих посещать храмы, даже поодиночке, не является мерой здравоохранения, но политической мерой, как и закрытие храмов", - подчеркнул священнослужитель.
По его мнению, политические ограничения не могут быть уважаемы христианами и верующими других традиционных религий "не потому, что они думают, что умнее государства".
"Нет проблемы в сохранении здоровья, но вместе со здоровьем должна быть сохранены самовосприятие и душа. Бога необходимо слушать больше, чем людей. Кроме того, нельзя указом отменить конституцию и отменить право на свободу вероисповедания даже во время чрезвычайного положения", - сказал отец Велибор.
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Он отметил, что свобода вероисповедания является признанным и неотъемлемым правом человека, которое невозможно ограничить или отменить, "как пытались сделать во многих государствах мира, в некоторых из которых православные составляют большинство".
"Никто не может и не смеет определять, когда, кто и сколько будет ходить в храм Божий на личную молитву. Когда речь идет о святом причастии, то верующий не может без благословения причаститься, и тут решает духовник. Как врач не имеет права отвращать больного от больницы, так и священник не может отвращать верующего от церкви. Святое причастие – лекарство бессмертия и основа вопроса веры", - резюмировал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Сербская православная церковьКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеСербияВ мире
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