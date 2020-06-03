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Путин попросил увеличить финансирование производства льняных изделий
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РИА Новости

Путин попросил увеличить финансирование производства льняных изделий

15:49 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил увеличить финансирование производства льняных изделий в стране в рамках запущенной в нынешнем году комплексной программы поддержки этой отрасли.
Президент в среду провел видеосовещание о ситуации в легкой промышленности. Во время встречи он напомнил, что с 2020 года в РФ запущена пятилетняя комплексная программа поддержки производства льняных изделий, которая охватывает всю цепочку - от хозяйств, которые выращивают лен, до производителей конечной продукции.
Президент РФ Владимир Путин
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"Я прошу профильные ведомства обеспечить выполнение комплексной программы и в ходе ее реализации предусмотреть увеличение финансирования по этому направлению. Наша задача - сформировать конкурентоспособную, экологичную, современную льняную отрасль", - заявил Путин.
Он особо обратил внимание на потенциал развития и возможности реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках.
"Развитие льняного производства - это не только дань традиции. Это, прежде всего, новые возможности для развития импортозамещения - там, где используется хлопок, может, безусловно, и лен использоваться, - для укрепления позиций российских производителей на нашем внутреннем рынке. И, конечно, есть хороший потенциал для наращивания экспорта", - указал президент.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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