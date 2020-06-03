МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин попросил увеличить финансирование производства льняных изделий в стране в рамках запущенной в нынешнем году комплексной программы поддержки этой отрасли.

Президент в среду провел видеосовещание о ситуации в легкой промышленности. Во время встречи он напомнил, что с 2020 года в РФ запущена пятилетняя комплексная программа поддержки производства льняных изделий, которая охватывает всю цепочку - от хозяйств, которые выращивают лен, до производителей конечной продукции.

"Я прошу профильные ведомства обеспечить выполнение комплексной программы и в ходе ее реализации предусмотреть увеличение финансирования по этому направлению. Наша задача - сформировать конкурентоспособную, экологичную, современную льняную отрасль", - заявил Путин.

Он особо обратил внимание на потенциал развития и возможности реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках.