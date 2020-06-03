Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:48
https://ria.ru/20200603/1572411924.html
Меры для борьбы с COVID-19 необходимо закрепить в законе, считает юрист
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

Меры для борьбы с COVID-19 необходимо закрепить в законе, считает юрист

15:48 03.06.2020
463
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медик надевает защитный костюм. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения, введенные в России для борьбы с распространением коронавируса, необходимо закрепить в федеральном законе, соблюдая конституционные права граждан, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с участием юристов проанализировать меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, на предмет соблюдения прав и интересов граждан. Поручение касается, в том числе, указов мэра Москвы.
"Если ситуация с пандемией продлится, то необходимо принять федеральный закон в связи с пандемией в РФ, где конституционные права граждан не уйдут на второстепенный план. Касательно исправления допущенных ошибок, из-за которых возникли неблагоприятные последствия, остаётся только проработать нормативные акты, четко регулирующие понятийный аппарат и права граждан и предпринимателей для урегулирования ситуаций, возникших как следствие от принятых мер", - сказала РИА Новости Мухамедшина.
По ее мнению, такая мера позволит решить, например, споры между заказчиками и поставщиками товаров, услуг, которые не смогли выполнить обязательств из-за ограничений.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко
Вчера, 15:42Распространение нового коронавируса
Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса
Юрист отметила, что борьба с коронавирусом не должна затмевать другие проблемы, ведь конституция не разделяет права человека на важные и второстепенные. По ее словам, в пандемию применяются меры, не основанные на федеральном законе, например, принудительная госпитализация, все эти пробелы в законодательстве необходимо урегулировать.
"Ограничения свободы передвижения допустимы, только если они предусмотрены законом, преследуют законную цель борьбы с вирусом и соразмерны ее достижению, без вреда для последствия такой борьбы. Не должны носить дискриминационный характер ограничения поездок и свободы передвижения - нельзя отказывать лицам в поиске убежища или возвращать их обратно в условия, где им может быть угроза жизни или здоровью", - продолжила Мухамедшина.
"Мир столкнулся с пандемией впервые, и отчасти власти не были подготовлены к такому масштабу бедствия и скорости развития ситуации, решения по возникшей ситуации принимались порой поспешно. Однако с февраля месяца времени для доработки законодательных актов и исправлению ошибок было в разумной степени достаточно. Но практика применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, применяется с нарушением прав и интересов граждан", - заключила юрист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
3000011
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров
Медики транспортируют пациента в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России
Минздрав расширил перечень первичных симптомов коронавируса
Медик
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Медик у машины скорой помощи
В Минздраве рассказали об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Стенд Российской венчурной компании
В Российской венчурной компании прошли обыски
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Начальника цеха ТЭЦ-3 задержали после разлива топлива в Норильске
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Путин потребует правовой оценки работы должностных лиц при ЧП в Норильске
Испытания системы оповещения МЧС
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
Лента новостейМолния