Меры для борьбы с COVID-19 необходимо закрепить в законе, считает юрист

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения, введенные в России для борьбы с распространением коронавируса, необходимо закрепить в федеральном законе, соблюдая конституционные права граждан, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с участием юристов проанализировать меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, на предмет соблюдения прав и интересов граждан. Поручение касается, в том числе, указов мэра Москвы.

"Если ситуация с пандемией продлится, то необходимо принять федеральный закон в связи с пандемией в РФ, где конституционные права граждан не уйдут на второстепенный план. Касательно исправления допущенных ошибок, из-за которых возникли неблагоприятные последствия, остаётся только проработать нормативные акты, четко регулирующие понятийный аппарат и права граждан и предпринимателей для урегулирования ситуаций, возникших как следствие от принятых мер", - сказала РИА Новости Мухамедшина.

По ее мнению, такая мера позволит решить, например, споры между заказчиками и поставщиками товаров, услуг, которые не смогли выполнить обязательств из-за ограничений.

Юрист отметила, что борьба с коронавирусом не должна затмевать другие проблемы, ведь конституция не разделяет права человека на важные и второстепенные. По ее словам, в пандемию применяются меры, не основанные на федеральном законе, например, принудительная госпитализация, все эти пробелы в законодательстве необходимо урегулировать.

"Ограничения свободы передвижения допустимы, только если они предусмотрены законом, преследуют законную цель борьбы с вирусом и соразмерны ее достижению, без вреда для последствия такой борьбы. Не должны носить дискриминационный характер ограничения поездок и свободы передвижения - нельзя отказывать лицам в поиске убежища или возвращать их обратно в условия, где им может быть угроза жизни или здоровью", - продолжила Мухамедшина.

"Мир столкнулся с пандемией впервые, и отчасти власти не были подготовлены к такому масштабу бедствия и скорости развития ситуации, решения по возникшей ситуации принимались порой поспешно. Однако с февраля месяца времени для доработки законодательных актов и исправлению ошибок было в разумной степени достаточно. Но практика применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, применяется с нарушением прав и интересов граждан", - заключила юрист.