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Религия и мировоззрение
2020-06-03T20:02
https://ria.ru/20200603/1572411896.html
Московских священников начнут тестировать на антитела к COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977938_0:57:2967:1726_1036x0_80_0_0_9a3a803a7aba7447765c0eb46c1bf2e0.jpg
РИА Новости

Московских священников начнут тестировать на антитела к COVID-19

15:48 03.06.2020 (обновлено: 20:02 03.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске у Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, закрытого для посещения
Мужчина в защитной маске у Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, закрытого для посещения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Священников Русской православной церкви и мирян - пациентов стационара церковной Центральной клинической больницы имени святителя Алексия митрополита Московского начнут тестировать на антитела к коронавирусу, сообщила в среду пресс-служба синодального отела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Мы проводим диагностику COVID при госпитализации, это необходимо для безопасного лечения. Также мы обследуем духовенство и монашествующих, для них сейчас это особенно важно, так как уже на этой неделе в Москве вновь открываются храмы для молящихся", — сказал директор и главврач ЦКБ святителя Алексия Алексей Заров, слова которого приводятся в сообщении.
Также в сообщении говорится, что в последние два месяца для диагностики коронавируса в больнице организовали КТ-амбулаторный центр и диагностический кабинет. Исследования на антитела стали возможны после приобретения на средства благотворителей дорогостоящего оборудования.
"Это автоматизированная иммуноферментная станция, которая позволяет быстро определять количественный уровень высокоспецифичных антител разных классов (М, G) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID 19) с соблюдением правил биологической безопасности", — рассказала и.о. заведующего лаборатории ЦКБ святителя Алексия Екатерина Сухно.
В больнице отмечают, что в ней лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности: для всех пациентов обследование и лечение проводятся бесплатно.
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Также в ЦКБ напомнили, что можно помочь людям в борьбе с болезнью. Для этого вылечившиеся от коронавируса могут сдать плазму крови, которая содержит антитела к вирусу. Обратиться с вопросом и записаться на сдачу крови можно по телефону 8 (495) 952-05-77.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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