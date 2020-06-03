Московских священников начнут тестировать на антитела к COVID-19

Мужчина в защитной маске у Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, закрытого для посещения

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Священников Русской православной церкви и мирян - пациентов стационара церковной Центральной клинической больницы имени святителя Алексия митрополита Московского начнут тестировать на антитела к коронавирусу, сообщила в среду пресс-служба синодального отела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Мы проводим диагностику COVID при госпитализации, это необходимо для безопасного лечения. Также мы обследуем духовенство и монашествующих, для них сейчас это особенно важно, так как уже на этой неделе в Москве вновь открываются храмы для молящихся", — сказал директор и главврач ЦКБ святителя Алексия Алексей Заров, слова которого приводятся в сообщении.

Также в сообщении говорится, что в последние два месяца для диагностики коронавируса в больнице организовали КТ-амбулаторный центр и диагностический кабинет. Исследования на антитела стали возможны после приобретения на средства благотворителей дорогостоящего оборудования.

"Это автоматизированная иммуноферментная станция, которая позволяет быстро определять количественный уровень высокоспецифичных антител разных классов (М, G) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID 19) с соблюдением правил биологической безопасности", — рассказала и.о. заведующего лаборатории ЦКБ святителя Алексия Екатерина Сухно.

В больнице отмечают, что в ней лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности: для всех пациентов обследование и лечение проводятся бесплатно.

Также в ЦКБ напомнили, что можно помочь людям в борьбе с болезнью. Для этого вылечившиеся от коронавируса могут сдать плазму крови, которая содержит антитела к вирусу. Обратиться с вопросом и записаться на сдачу крови можно по телефону 8 (495) 952-05-77.