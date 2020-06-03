Путин поручил взять в работу все идеи по поддержке российского легпрома

"Все идеи - хочу подчеркнуть - все идеи, замечания, которые сегодня прозвучали ... даже если на сегодняшнем совещании или в ходе подготовки к сегодняшнему совещанию они не были оформлены как окончательные решения", - сказал Путин на совещании о состоянии легкой промышленности.

Он отметил, что в ходе обсуждений было также выслушано мнение представителей бизнеса "о действующих и перспективных мерах поддержки отрасли", о том, какие из них более востребованы и будут иметь эффект не только на нее, но и на смежные сферы.