СК возбудил дело об избиении в колонии под Тверью в 2016 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Прокуратура Тверской области проверила размещенную в соцсетях видеозапись об избиении осужденного сотрудниками колонии №9 в 2016 году и подтвердила ее подлинность, на основании проверки возбуждено уголовное дело, сообщает в среду надзорное ведомство.

Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видеозапись, сделанную, по его данным, в конце декабря 2016 года в ИК-9 Тверской области. На записи практически ничего не видно, но слышно, как сотрудники колонии требуют, чтобы некий Василий Иванович встал лицом к стене и расставил широко ноги, а затем раздаются звуки ударов. Судя по разговору, сотрудники колонии рассердились на осужденного за оскорбления. По словам Осечкина, избивают осужденного Василия Путина, причем не в первый раз.

Прокуратура сообщает, что по поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова был проведена проверка по факту публикации видео. "Установлено, что 31.12.2016 неустановленные сотрудники исправительной колонии в связи с личными неприязненными отношениями к осужденному нанесли ему удары в область рук и ног. Данные обстоятельства зафиксированы на видеорегистратор, запись с которого размещена в сети интернет", - говорится в сообщении.

Материалы проверки прокуратура направила в СУСК РФ по региону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. "По признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия – ред.)… возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре области", - информирует прокуратура.

СУСК РФ по региону подтверждает возбуждение уголовного дела. Сообщается, что мужчина, подвергшийся избиению, – 1970 года рождения. Он был приговорен к лишению свободы сроком на 18 лет, отбывает наказание с 2007 года. "Неустановленные сотрудники учреждения, находясь на территории прогулочного дворика, в связи с личными неприязненными отношениями к осужденному, с применением специального средства, палки резиновой, нанесли ею, а также руками не менее шести ударов в области рук и ног мужчины, причинив последнему физическую боль", - говорится в сообщении СУСК.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием УФСИН по региону.