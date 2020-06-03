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2020-06-03T17:55
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СК возбудил дело об избиении в колонии под Тверью в 2016 году
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РИА Новости

СК возбудил дело об избиении в колонии под Тверью в 2016 году

15:46 03.06.2020 (обновлено: 17:55 03.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Прокуратура Тверской области проверила размещенную в соцсетях видеозапись об избиении осужденного сотрудниками колонии №9 в 2016 году и подтвердила ее подлинность, на основании проверки возбуждено уголовное дело, сообщает в среду надзорное ведомство.
Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видеозапись, сделанную, по его данным, в конце декабря 2016 года в ИК-9 Тверской области. На записи практически ничего не видно, но слышно, как сотрудники колонии требуют, чтобы некий Василий Иванович встал лицом к стене и расставил широко ноги, а затем раздаются звуки ударов. Судя по разговору, сотрудники колонии рассердились на осужденного за оскорбления. По словам Осечкина, избивают осужденного Василия Путина, причем не в первый раз.
Прокуратура сообщает, что по поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова был проведена проверка по факту публикации видео. "Установлено, что 31.12.2016 неустановленные сотрудники исправительной колонии в связи с личными неприязненными отношениями к осужденному нанесли ему удары в область рук и ног. Данные обстоятельства зафиксированы на видеорегистратор, запись с которого размещена в сети интернет", - говорится в сообщении.
Материалы проверки прокуратура направила в СУСК РФ по региону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. "По признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия – ред.)… возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре области", - информирует прокуратура.
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СУСК РФ по региону подтверждает возбуждение уголовного дела. Сообщается, что мужчина, подвергшийся избиению, – 1970 года рождения. Он был приговорен к лишению свободы сроком на 18 лет, отбывает наказание с 2007 года. "Неустановленные сотрудники учреждения, находясь на территории прогулочного дворика, в связи с личными неприязненными отношениями к осужденному, с применением специального средства, палки резиновой, нанесли ею, а также руками не менее шести ударов в области рук и ног мужчины, причинив последнему физическую боль", - говорится в сообщении СУСК.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием УФСИН по региону.
Зампредседателя региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт рассказал РИА Новости, что в комиссии не знают об избиении. "Мы проверили - Василий Путин действительно отбывает наказание в ИК-9, но ни в 2016 году, ни позже он ни разу не обращался к нам с жалобой", - сказал собеседник.
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Владимир ОсечкинТверская областьПроисшествия
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