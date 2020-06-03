Телеведущая покончила с собой после отказа парня жениться на ней

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Индии 29-летняя телеведущая покончила с собой после того, как возлюбленный отказался на ней жениться. Об этом сообщает Deccan Herald

Перед самоубийством Чандана записала видео, которое отправила бойфренду Динешу, его и своим родителям и некоторым друзьям. Причиной своего поступка она назвала отношения с молодым человеком.

"Ты говорил, что если я умру, то тебе от этого станет лучше", — сказала она, обращаясь к возлюбленному.

После того как родители девушки получили видео, они связались с ее соседями и попросили проверить, что с Чанданой. Телеведущую экстренно отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.

Как рассказал отец погибшей, пара встречалась около пяти лет и собиралась узаконить отношения. В последние месяцы Динеш стал избегать Чандану, а его родители сказали девушке, что женят его на другой.