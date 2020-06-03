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2020-06-03T17:26
https://ria.ru/20200603/1572411572.html
Телеведущая покончила с собой после отказа парня жениться на ней
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572412120_0:64:686:450_1036x0_80_0_0_03d6bbb768e45a45493250249abdf3be.jpg
РИА Новости

Телеведущая покончила с собой после отказа парня жениться на ней

15:45 03.06.2020 (обновлено: 17:26 03.06.2020)
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© Фото : страница в Facebook "Chandana"Актриса Kannada TV Чандана
Актриса Kannada TV Чандана
© Фото : страница в Facebook "Chandana"
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Индии 29-летняя телеведущая покончила с собой после того, как возлюбленный отказался на ней жениться. Об этом сообщает Deccan Herald.
Перед самоубийством Чандана записала видео, которое отправила бойфренду Динешу, его и своим родителям и некоторым друзьям. Причиной своего поступка она назвала отношения с молодым человеком.
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"Ты говорил, что если я умру, то тебе от этого станет лучше", — сказала она, обращаясь к возлюбленному.
После того как родители девушки получили видео, они связались с ее соседями и попросили проверить, что с Чанданой. Телеведущую экстренно отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.
Как рассказал отец погибшей, пара встречалась около пяти лет и собиралась узаконить отношения. В последние месяцы Динеш стал избегать Чандану, а его родители сказали девушке, что женят его на другой.
Полиция возбудила дело о подстрекательстве к суициду против Динеша и его семьи и сформировала отряд по их поиску.
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ИндияВ мире
Популярные комментарии
Кончать с собой из-за парня/девушки - идиотизм, как по мне.
3 июня, 16:31
Андрей Левицкий
7712400
Причина уважительная.
3 июня, 16:00
Ingvar Eisen
1512117
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