Путин поручил актуализировать критерии рыночных условий работы легпрома

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину Минпромторгу актуализировать критерии рыночных условий работы предприятий малой промышленности.

В ходе совещания о ситуации в легкой промышленности он, в частности, поручил обеспечить субсидирование в размере 50% от стоимости оборудования, которое передается в лизинг предприятиям малой промышленности, а также увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 миллиарда рублей в год.

"Я, конечно, знаю, что в нормативной базе заложены критерии результативности таких субсидий. Имею в виду увеличение выручки от реализации продукции. Я прошу Минпромторг и Минфин вместе с бизнесом актуализировать эти критерии, учесть текущие и прогнозируемые рыночные условия работы. Тем самым необходимо будет сделать субсидии на обслуживание кредитов более доступными для бизнеса", - сказал Путин.