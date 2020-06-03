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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:39
https://ria.ru/20200603/1572411369.html
Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564919793_0:24:3072:1752_1036x0_80_0_0_78b25d3eff320cda9778e5c4a5fab465.jpg
РИА Новости

Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса

15:42 03.06.2020 (обновлено: 19:39 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19 и рассказал, какие группы населения должны получить вакцину в первую очередь. Об этом он заявил в эфире телеканала "Звезда".

"Если вакцинация и будет, то она будет прежде всего у группы риска по медицинским показаниям, <...> затем по профессиональному признаку", — сказал он.

Среди последних Онищенко выделил работников сферы торговли, журналистов, курьеров, водителей.
"Все те, кто находится в постоянном общении с людьми", — пояснил он.
По мнению парламентария, во всеобщей вакцинации нет научной необходимости.
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