Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19 и рассказал, какие группы населения должны получить вакцину в первую очередь. Об этом он заявил в эфире телеканала "Звезда".
"Если вакцинация и будет, то она будет прежде всего у группы риска по медицинским показаниям, <...> затем по профессиональному признаку", — сказал он.
Среди последних Онищенко выделил работников сферы торговли, журналистов, курьеров, водителей.
"Все те, кто находится в постоянном общении с людьми", — пояснил он.
По мнению парламентария, во всеобщей вакцинации нет научной необходимости.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 6,2 миллиона человек, из которых 379 тысяч умерли. В России количество зараженных превысило 432 тысячи, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.