Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T16:07
https://ria.ru/20200603/1572411321.html
На ТЭЦ в Норильске проведут проверку из-за разлива дизтоплива
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572403752_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_4dba0f18c61a8129d9a3ef99cacb8822.jpg
РИА Новости

На ТЭЦ в Норильске проведут проверку из-за разлива дизтоплива

15:41 03.06.2020 (обновлено: 16:07 03.06.2020)
1182
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила региональному управлению Роспотребнадзора провести внеплановую проверку на ТЭЦ-3 Норильска из-за разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор, прослуживших без нареканий более 30 лет, получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
Место разлива топлива в Норильске
2 июня, 17:49
Глава Росприроднадзора проинспектирует место разлива топлива в Норильске
"Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку.
В настоящее время в устранении последствий участвует отряд Морской спасательной службы из Мурманска – 15 специалистов, имеющих огромный опыт в ликвидации разливов нефтепродуктов. Также задействовано 70 единиц техники и около 100 человек, среди которых экологи, эксперты и представители Росприроднадзора.
К утру 30 мая на прилегающей к ТЭЦ территории было откачано и собрано более 100 тонн нефтепродуктов, работы продолжаются до сих пор. Власти Норильска сообщали ранее, что разлив топлива не привел к загрязнению питьевой воды.
Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
2 июня, 15:19
В Норильске остановили распространение нефтепродуктов в реке после аварии
000000
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МурманскНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил доложить о ситуации с разливом топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МЧС направит силы для ликвидации разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Глава Росприроднадзора проинспектирует место разлива топлива в Норильске
Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
В Норильске остановили распространение нефтепродуктов в реке после аварии
Место разлива топлива в Норильске
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин проводит совещание по ликвидации разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
В МЧС назвали причину ЧП с разливом топлива в Норильске
У вас все в порядке со здоровьем?: Путин отчитал губернатора за аварию в Норильске
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Минэнерго начнет переговоры о ликвидации последствий ЧП в Норильске
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
Глава МЧС рассказал о ситуации с разливом топлива в Норильске
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
На устранение последствий ЧП в Норильске не хватит 14 дней, заявил Усс
Пожар в Норильске
Режим ЧС ввели после разлива дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин поручил Зиничеву в пятницу доложить о ликвидации ЧП в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
Лента новостейМолния