На ТЭЦ в Норильске проведут проверку из-за разлива дизтоплива

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила региональному управлению Роспотребнадзора провести внеплановую проверку на ТЭЦ-3 Норильска из-за разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор, прослуживших без нареканий более 30 лет, получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку.
В настоящее время в устранении последствий участвует отряд Морской спасательной службы из Мурманска – 15 специалистов, имеющих огромный опыт в ликвидации разливов нефтепродуктов. Также задействовано 70 единиц техники и около 100 человек, среди которых экологи, эксперты и представители Росприроднадзора.
К утру 30 мая на прилегающей к ТЭЦ территории было откачано и собрано более 100 тонн нефтепродуктов, работы продолжаются до сих пор. Власти Норильска сообщали ранее, что разлив топлива не привел к загрязнению питьевой воды.