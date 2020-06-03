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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:40
https://ria.ru/20200603/1572411281.html
В Приднестровье выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_eff7031a397b8c42d8449b8a4c619227.jpg
РИА Новости

В Приднестровье выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

15:40 03.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. В Приднестровье с начала пандемии выявлены 1004 случая заражения COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб непризнанной республики.
"В лаборатории Тирасполя и Кишинева второго июня было отправлено 384 пробы. Из числа исследованных проб – 11 положительных. Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 1004 случая заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1004 приднестровцев, 39 человек скончались, 580 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Приднестровская Молдавская РеспубликаКишиневТираспольВ мире
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