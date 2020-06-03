В Приднестровье выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. В Приднестровье с начала пандемии выявлены 1004 случая заражения COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб непризнанной республики.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1004 приднестровцев, 39 человек скончались, 580 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.