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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:39
https://ria.ru/20200603/1572411159.html
Минздрав рассказал об инкубационном периоде COVID-19 у детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_0:181:2951:1841_1036x0_80_0_0_6c189d00eaad7984ce7f5c3b61088dcb.jpg
РИА Новости

Минздрав рассказал об инкубационном периоде COVID-19 у детей

15:39 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса у детей составляет от двух до десяти дней, чаще два дня, следует из временных рекомендаций министерства здравоохранения РФ по профилактике и лечению коронавируса.
"Инкубационный период у детей колеблется от двух до десяти дней, чаще составляет два дня", - говорится в документе.
Уточняется, что клинические симптомы коронавируса у детей соответствуют клинической картине ОРВИ, вызванной другими вирусами, - лихорадка, кашель, боль в горле, чихание слабость, миалгия (боль в мышцах).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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