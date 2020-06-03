Минздрав рассказал об инкубационном периоде COVID-19 у детей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса у детей составляет от двух до десяти дней, чаще два дня, следует из временных рекомендаций министерства здравоохранения РФ по профилактике и лечению коронавируса.
"Инкубационный период у детей колеблется от двух до десяти дней, чаще составляет два дня", - говорится в документе.
Уточняется, что клинические симптомы коронавируса у детей соответствуют клинической картине ОРВИ, вызванной другими вирусами, - лихорадка, кашель, боль в горле, чихание слабость, миалгия (боль в мышцах).
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