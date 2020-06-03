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Культура
2020-06-03T15:39
https://ria.ru/20200603/1572410981.html
"Таврида" поможет осуществить более 150 творческих онлайн-проектов
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РИА Новости

"Таврида" поможет осуществить более 150 творческих онлайн-проектов

15:39 03.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкЭмблема на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке
Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Авторы 152 творческих онлайн-проектов получат финансовую поддержку от арт-кластера "Таврида", общая сумма грантов составит 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба "Тавриды".
В течение мая 2020 года арт-кластер "Таврида" принимал заявки от творческих коллективов и артистов на участие в проекте "Таврида помогает". Цель проекта – оказание финансовой поддержки, необходимой молодым деятелям культуры и искусства в период пандемии коронавируса.
"Арт-кластер "Таврида" подвел итоги проекта помощи молодым творцам России "Таврида помогает". 152 автора самых интересных и популярных онлайн-эфиров и видеороликов получат поддержку на общую сумму 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Всего на конкурс поступили 673 заявки из 46 регионов России, более 1,8 миллиона человек стали зрителями проектов. Экспертное жюри оценивало творческие проекты на темы: дизайн, искусствоведение, медиа, мода, народное творчество, музыка, театр и кино, литература, юмор, архитектура и скульптура, хореография. По итогам конкурса 152 автора получат денежную поддержку в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
"Из-за карантина у многих деятелей культуры и искусства отменены проекты, прекращены концерты и выступления, даже репетиции. Зарабатывать съемками и выставками сейчас возможности нет. Особенно тяжело молодым, тем, кто только начинает. Уверен, что в такой ситуации их как никогда нужно и важно поддержать. Именно поэтому мы предложили не просто помощь, но нечто большее - сотрудничество", - приводит пресс-служба слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
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