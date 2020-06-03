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2020-06-03T15:38
https://ria.ru/20200603/1572410944.html
В Лондоне 11 полицейских пострадали при разгоне нелегальной вечеринки
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РИА Новости

В Лондоне 11 полицейских пострадали при разгоне нелегальной вечеринки

15:37 03.06.2020 (обновлено: 15:38 03.06.2020)
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© Fotolia / DutourdumondeЛондонская полиция
Лондонская полиция
© Fotolia / Dutourdumonde
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать полицейских получили ранения при разгоне уличной вечеринки с участием около 500 человек в Лондоне, которая проводилась в нарушение ограничительных мер, действующих в столице Великобритании из-за коронавируса, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на полицию и очевидцев.
Инцидент произошел в ночь на среду в районе Харлсден на северо-западе Лондона. По данным издания, вечеринка продолжалась до 3.30 утра по местному времени (5.30 мск). На одном из видеороликов, попавшем в социальные сети, видно, как молодые люди выпивают, курят и танцуют, на мероприятии также присутствует диджей. Как отмечает издание, пять человек были задержаны.
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В конце марта полиция английского графства Дербишир разогнала караоке-вечеринку, которая проводилась несмотря на запрет властей на собрания более двух человек и требования о сохранении дистанции между людьми не менее двух метров. По данным полиции, на вечеринке присутствовали 25 взрослых и детей.
Британская полиция получила полномочия применять меры к нарушителям карантина по принятому в конце марта закону. В середине мая штрафы за нарушение карантина были увеличены почти в два раза - до 100 фунтов стерлингов или 50 фунтов, если его оплатить в течение 14 дней. В случае повторных нарушений штраф будет возрастать до максимальной суммы в 3,6 тысячи фунтов.
Жертвами COVID-19 в Британии к настоящему моменту стали почти 40 тысяч человек, ежедневно регистрируются от 1,6 тысячи до 2,5 тысячи новых заражений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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