В Лондоне 11 полицейских пострадали при разгоне нелегальной вечеринки

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать полицейских получили ранения при разгоне уличной вечеринки с участием около 500 человек в Одиннадцать полицейских получили ранения при разгоне уличной вечеринки с участием около 500 человек в Лондоне , которая проводилась в нарушение ограничительных мер, действующих в столице Великобритании из-за коронавируса, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на полицию и очевидцев.

Инцидент произошел в ночь на среду в районе Харлсден на северо-западе Лондона. По данным издания, вечеринка продолжалась до 3.30 утра по местному времени (5.30 мск). На одном из видеороликов, попавшем в социальные сети, видно, как молодые люди выпивают, курят и танцуют, на мероприятии также присутствует диджей. Как отмечает издание, пять человек были задержаны.

В конце марта полиция английского графства Дербишир разогнала караоке-вечеринку, которая проводилась несмотря на запрет властей на собрания более двух человек и требования о сохранении дистанции между людьми не менее двух метров. По данным полиции, на вечеринке присутствовали 25 взрослых и детей.

Британская полиция получила полномочия применять меры к нарушителям карантина по принятому в конце марта закону. В середине мая штрафы за нарушение карантина были увеличены почти в два раза - до 100 фунтов стерлингов или 50 фунтов, если его оплатить в течение 14 дней. В случае повторных нарушений штраф будет возрастать до максимальной суммы в 3,6 тысячи фунтов.

Жертвами COVID-19 в Британии к настоящему моменту стали почти 40 тысяч человек, ежедневно регистрируются от 1,6 тысячи до 2,5 тысячи новых заражений.