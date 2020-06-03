Путин поручил субсидировать скидки по лизингу оборудованию для легпрома

"Прошу правительство обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности. Такая скидка должна предоставляться, начиная с текущего года, как предложил министр и представители отрасли просили, в размере 50% от стоимости оборудования", - сказал Путин на совещании по поддержке легпрома.