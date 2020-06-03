Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T15:34
https://ria.ru/20200603/1572410781.html
Путин поручил субсидировать скидки по лизингу оборудованию для легпрома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572305292_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_9b82623d979cf5855a8da76567d81bbf.jpg
РИА Новости

Путин поручил субсидировать скидки по лизингу оборудованию для легпрома

15:34 03.06.2020
83
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить субсидирование скидок в размере 50% от стоимости оборудования, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности.
"Прошу правительство обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности. Такая скидка должна предоставляться, начиная с текущего года, как предложил министр и представители отрасли просили, в размере 50% от стоимости оборудования", - сказал Путин на совещании по поддержке легпрома.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
300001
Обсудить 0
Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Решения с совещания по легпрому войдут в план по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил актуализировать критерии рыночных условий работы легпрома
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил увеличить субсидии на кредиты для легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил подготовить меры поддержки в сфере легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость адресных мер поддержки легкой промышленности
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ
Мантуров предложил создать резерв масок на 15 миллиардов рублей
Монтажник на вышке сотовой связи
Минкомсвязь обсуждает с операторами функции совместного предприятия по 5G
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал дополнительно поддержать спрос
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности
Путин поручил взять в работу все идеи по поддержке российского легпрома
Люди отдыхают в кафе
Онищенко рассказал, когда откроются кафе
Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова
Вступительные испытания в творческих вузах частично пройдут в очной форме
Вице-премьер Юрий Борисов
Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса, заявил Борисов
Город Краснодар
На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил подготовить решения о госзакупках продукции легпрома
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Глава дипломатии Евросоюза назвал основное противостояние XXI века
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
Лента новостейМолния