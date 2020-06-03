В США выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 20 тысяч новых случаев заражения Свыше 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США , свыше 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 20 801 случай заражения, днем ранее этот показатель составлял 21 188.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1031 человек, накануне сообщалось о 784 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 106 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 463 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 405 532 человека. Выздоровели в мире свыше 2,7 миллиона, более 380 тысяч человек умерли.