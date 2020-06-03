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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:38
https://ria.ru/20200603/1572410685.html
Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса, заявил Борисов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571749399_0:0:2856:1608_1036x0_80_0_0_02c297c1183cb4fe83492a0c4a7e8e38.jpg
РИА Новости

Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса, заявил Борисов

15:38 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, нужно обновить номенклатуру хранящихся там товаров, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента Владимира Путина по легкой промышленности.
"В кризисной ситуации надо сказать, что он (Росрезерв) показал свою малую эффективность. Дело в том, что и номенклатуры нужной там не оказалось, и механизм обновления запуска продукции, которая хранится в Росрезерве, оборот тоже у нас хромает. Мы действительно моим решением создали комиссию, задача которой уточнить номенклатуру – востребованную ли продукцию мы там храним, а самое главное, нам нужно разработать действенный механизм обновления этой продукции, чтобы это было рачительно и по-государственному, и не пролежало десятки лет и потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот", - подчеркнул Борисов.
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По его словам, Росрезерв можно также использовать как демпфирующий механизм, особенно в условиях кризиса. Борисов привел пример в этой части от нефтехимического бизнеса, который, по его словам, пришел с предложением выкупить у них искусственный каучук, который является стратегическим сырьем, на два года из-за падения спроса на эту продукцию на зарубежных рынках. Бизнес же, по словам вице-премьера, взял встречные обязательства по повторному выкупу этой продукции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЮрий Борисов (вице-премьер)Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Владимир ПутинЭкономика
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