Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса, заявил Борисов

По его словам, Росрезерв можно также использовать как демпфирующий механизм, особенно в условиях кризиса. Борисов привел пример в этой части от нефтехимического бизнеса, который, по его словам, пришел с предложением выкупить у них искусственный каучук, который является стратегическим сырьем, на два года из-за падения спроса на эту продукцию на зарубежных рынках. Бизнес же, по словам вице-премьера, взял встречные обязательства по повторному выкупу этой продукции.