Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса, заявил Борисов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, нужно обновить номенклатуру хранящихся там товаров, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента Владимира Путина по легкой промышленности.
"В кризисной ситуации надо сказать, что он (Росрезерв) показал свою малую эффективность. Дело в том, что и номенклатуры нужной там не оказалось, и механизм обновления запуска продукции, которая хранится в Росрезерве, оборот тоже у нас хромает. Мы действительно моим решением создали комиссию, задача которой уточнить номенклатуру – востребованную ли продукцию мы там храним, а самое главное, нам нужно разработать действенный механизм обновления этой продукции, чтобы это было рачительно и по-государственному, и не пролежало десятки лет и потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот", - подчеркнул Борисов.
По его словам, Росрезерв можно также использовать как демпфирующий механизм, особенно в условиях кризиса. Борисов привел пример в этой части от нефтехимического бизнеса, который, по его словам, пришел с предложением выкупить у них искусственный каучук, который является стратегическим сырьем, на два года из-за падения спроса на эту продукцию на зарубежных рынках. Бизнес же, по словам вице-премьера, взял встречные обязательства по повторному выкупу этой продукции.